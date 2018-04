Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de procurorul-șef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru mai multe abateri disciplinare, scrie realitatea.net Primul dintre ele este, spune Inspecția Judiciara, nerespectarea dispozițiilor procurorului ierarhic superior date in scris și in conformitate cu legea, constand in aceea ca a incalcat cu știința dispozițiile art.7 alin.(3) din Ordinul nr. 5/12.01.2016 al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, care se refera la competența de a dispune și a efectua controlul tematic: „controlul pentru…