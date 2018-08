Președintele Klaus Iohannis a ajuns, la ora transmiterii știrii, la Palatul Parlamentului, acolo unde are loc Consiliul Național al PNL. El a fost primit cu aplauze de liberali. Participarea vine in contextul in care șeful statului a discutat, zilele trecute, cu mai mulți lideri PNL pe fondul tensiunilor din partid.

Președintele ar fi indemnat liberalii, la discuția din urma cu cateva zile, la pace și unitate. La intalnire au participat: Ludovic Orban, Vasile Blaga, Alina Gorghiu, Iulian Dumitrescu, Marian Petrache, Cristian Busoi, Emil Boc, Raluca Turcan, Gheorghe Falca, Gheorghe Flutur.