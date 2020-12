Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu este noul premier al Romaniei! La a doua nominalizare, Florin Cițu nu a avut nicio emoție, el primit 260 de voturi pentru, cu mult peste necesarul de 228. Impotriva investirii lui Florin Cițu au votat 186 de parlamentari. Guvernul Florin Cițu urmeaza sa mearga in fața lui Klaus…

- Florin Cițu a dat un ultim tun in ultima sa zi in fruntea ministerului Finantelor Publice, inainte de a fi investit premier. Cițu a imprumutat, miercuri, 984,5 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 34 de luni, la un randament…

- Nicolae-Ionel Ciuca - Ciuca al nostru, cum deja i se spune, in bataie de joc, in popor, sau Ciuca al domnului președinte, cum i se spune in zona slugarnica a puterii - este ministru al apararii naționale din data de 4 noiembrie 2019. In 4 noiembrie 2019 mai erau 42 de zile pana cand se implineau 30…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a numit luni seara pe ministrul apararii, Nicolae Ciuca, in funcția de prim-ministru interimar, dupa ce șeful Guvernului, Ludovic Orban, și-a anunțat demisia. Președintele Romaniei a luat act de demisia lui Ludovic Orban din funcția de prim-ministru al Romaniei…

- Dupa demisia lui Ludovic Orban din funcția de prim-ministru, președintele Klaus Iohannis l-a desemnat ca premier interimar pe Nicolae Ciuca, ministrul Apararii. „In conformitate cu dispozițiile art. 106 și ale art. 107 alin. (3) din Constituție, Președintele Romaniei l-a desemnat ca prim-ministru interimar…

- Secretarul general al Partidului Comunist din Vietnam, Nguyen Phu Trong, care este si presedintele tarii, a transmis un mesaj de felicitare omologului sau din Romania, Klaus Iohannis, cu ocazia celei de-a 102-a aniversari a Marii Uniri de la 1 decembrie, informeaza marti agentia VNA, relateaza Agerpres.…

- Mircea Fechet va fi noul ministru al Mediului, dupa demisia lui Costel Alexe.Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 5 noiembrie a.c., urmatoarele decrete: Decret prin care se ia act de demisia domnului Costel Alexe, ministrul mediului, apelor și padurilor, și se constata…

- Vizita va prilejui semnarea Foii de parcurs privind parteneriatul strategic dintre Romania si Franta.In zilele de 26 si 27 octombrie, ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, il va insoti pe premierul Ludovic Orban intr o vizita oficiala in Franta.Vizita va prilejui semnarea Foii de parcurs…