Turneul internațional de judo Memorialul Aurel Cimpeanu care a avut loc astazi, 7 noiembrie, la Focșani in Sala Polivalenta s-a incheiat cu victoria lui Ashley Gonzales, judoka cubanez de excepționala valoare, recent legitimat la CSM Focșani 2007. Competiția din acest an, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, a avut loc in sistem open, masculin, cu participarea