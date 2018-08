Jandarm ranit in timp ce incerca sa imobilizeze un barbat inarmat cu o sulita improvizata

Un jandarm a fost ranit astazi in timp ce intervenea la balciul anual desfasurat in orasul Murgeni, judetul Vaslui.Potrivit unui mesaj al Jandarmeriei Romane, aflat in patrulare in zona balciului, plutonierul adjutant M.D… [citeste mai departe]