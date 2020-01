Stiri pe aceeasi tema

- Doua rachete s au abatut miercuri seara asupra Zonei Verzi din Bagdad, unde se afla ambasada americana, a facut cunoscut un responsabil al serviciilor de securitate, noteaza AFP, preluat de Agerpres.Chiar inainte de miezul noptii, corespondenti ai agentiei France Presse au auzit mai multe explozii in…

- Conform armatei irakiene, cele doua rachete au cazut in interiorul Zonei Verzi, unde se afla cladirile guvernamentale si sediile ambasadelor. "Doua rachete Katiusa au cazut in interiorul Zonei Versi, fara a provoca victime", a anuntat Armata. Doua explozii puternice, urmate de sunetul sirenelor, au…

- Doua rachete s-au abatut miercuri seara asupra Zonei Verzi din Bagdad, unde se afla ambasada americana, a facut cunoscut un responsabil al serviciilor de securitate, noteaza AFP. Chiar inainte de miezul noptii, corespondenti ai agentiei France Presse au auzit mai multe explozii in centrul Bagdadului,…

- Atacurile efectuate de Iran asupra unor tinte americane in Irak in noaptea de marti spre miercuri s-au soldat cu 80 de morti, anunta televiziunea publica iraniana, relateaza Reuters. Teheranul a anuntat ca a lansat atacuri contra unor baze americane in care se afla trupe americane, ca represalii fata…

- Sase rachete au lovit duminica capitala irakiana Bagdad, dintre care trei au cazut in Zona Verde, un perimetru puternic securizata in care se afla cladirile guvernului si misiunile straine, informeaza Reuters. Celelalte trei rachete au cazut in Jadriya, o zona rezidentiala din apropiere,…

- Un atac cu rachete asupra ambasadei americane de la Bagdad a fost lansat duminica seara, fiind raportate victime in randul civililor din zona vizata.Cel putin cinci rachete au lovit duminica in Zona Verde din Bagdad, capitala Irakului, foarte aproape de ambasada Statelor Unite.

- Doua atacuri au vizat aproape simultan, sambata seara, ultrasecurizata Zona verde din Bagdad si o baza aeriana aflata la nord de capitala, care gazduieste soldati americani, relateaza AFP.

- Doua atacuri au vizat aproape simultan sambata seara Zona Verde ultrasecurizata din Bagdad si o baza aeriana irakiana in care se aflau soldati americani aflata la nord de capitala, au declarat responsabili ai serviciilor de securitate citati de Agerpres.Doua obuze de mortiera au lovit Zona Verde din…