Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a intrat in vizorul Direcției Naționale Anticorupție. Este urmarit penal de DNA, pentru cumparare de influența. In aceeași cauza este vizat și un consilier in cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, suspectat de complicitate la cumparare de influența. DNA-ul nu a facut publica identitatea acestui consilier din cadrul Arhiepiscopiei, ci a comunicat doar inițialele […] The post ULTIMA ORA: IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, urmarit penal de DNA first appeared on Ziarul National .