Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca retrage increderea premierului Viorica Dancila, sustinand ca aceasta nu face fata pozitiei de prim-ministru. "Solicit public demisia doamnei Dancila din functia de prim-ministru al Romaniei", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni. …

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca vizita pe care Dancila si Dragnea o fac în Israel are câteva ciudatenii, iar personal, pe el l-a îngrijorat secretomania acestei vizite.

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Consiliului de ministri al Republicii Italiene, Paolo Gentiloni. Cei doi vor avea convorbiri oficiale, iar la finalul intrevederii vor sustine o declaratie de presa comuna. Paolo Gentiloni s-a…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine luni, la ora 18.00, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa. Anuntul vine in contextul in care este asteptata decizia sefului statului in legatura cu revocarea din functia de sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi. “Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis,…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti, la Palatul Cotroceni, cu premierul si cu ministrul Muncii pentru discutii privind efectele aplicarii legislatiei referitoare la salarizarea bugetarilor. “Am dorit, asa cum am convenit impreuna, sa avem o discutie pe tema salarizarii fiindca lucrurile au…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti, informeaza Agerpres. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat ...

- Cei doi sefi de stat vor discuta despre imbunatatirea cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. De asemenea, vor discuta modalitatile de sprijin din partea Romaniei in ceea ce priveste procesul de aderare a Serbiei la Uniunea Europeana, inclusiv din perspectiva detinerii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca “niste penali” fac o incercare “disperata” si “jalnica” sa discrediteze DNA. Discursul integral al presedintelui Iohannis „Buna seara! Avem – oare a cata...