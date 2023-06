Ultimă oră – inundațiile fac victime: o femeie a murit după ce a fost luată de ape Femeia luata de ape sambata in localitatea Albeștii de Argeș a murit, a anunțat Poliția Argeș. Aceasta ar fi cazut in apa dupa ce ar fi incercat sa traverseze un parau pe o punte improvizata, informeaza Mediafax. – Potrivit IPJ Argeș, polițiștii din Curtea de Argeș au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la faptul ca o femeie ar fi cazut in albia unui parau din localitatea Albeștii de Argeș și ar fi fost luata de ape.Femeia, care fusese extrasa din apa de catre un localnic, prezenta semne vitale. Echipajele medicale i-au facut manevre de resuscitare și au transportat-o la spital. „Din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

