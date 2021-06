Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 52 de ani din Aiud este cercetat de polițiști dupa ce a condus un autoturism in timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice și fara sa dețina permis. Potrivit IPJ Alba, la data de 24 mai 2021, in jurul orei 23:00, polițiștii din Ocna Mureș, impreuna cu polițiștii Secției…

- Tanarul de 24 de ani, din Blaj cercetat pentru furt, distrugere și conducere fara permis, și care se ascundea de oamenii legii a fost depistat și reținut de polițiști, in cursul zilei de vineri, 21 mai. Cu o zi in urma, joi, 20 mai, polițiștii l-au reținut pe un tanar de 22 de ani care […] Citește Un…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție fac, la aceasta ora, percheziții la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane și in alte unitați din țara, conform surselor Puterea.ro. Mai clar, procurorii fac descinderi intr-un dosar penal privind fraudarea concursurilor pentru avansarea…

- Sibianul care trebuia sa stea in izolare, dar a fost prins de doua ori la plimbare, a disparut din nou. Polițiștii din Cisnadie au verificat joi daca localnicul in varsta de 32 de ani pe numele caruia exista deja un dosar de cercetare penala pentru zadarnicirea combaterii bolilor respecta…

- ”In cursul zilei de 26 martie, politistii din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Bucuresti, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, efectueaza 2 perchezitii domiciliare, in 2 locatii din municipiul Bucuresti, dintre care una este la sediul unei persoane juridice,…

- Tanar de 26 de ani, prins de catre polițiști in timp ce conducea fara sa dețina permis. S-a ales cu dosar penal Polițiștii din Galda de Jos au depistat in trafic un tanar de 26 de ani, din Bistrița-Nasaud, in timp ce conducea un autovehicul, avand dreptul de a conduce suspendat. La data de 10 martie…

