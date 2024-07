Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi va fi termen la Curtea de Justitie a Uniunii Europene in procedura intrebarilor preliminare cu care a fost sesizata de catre instanta din Romania in cazul printului Paul. Este vorba despre sesizarea facuta de Curtea de Apel Brasov, care vizeaza aspecte privind respectarea legislatiei UE in materia…

- A fost suspendata recuperarea prejudiciului in dosarul lui Dan Voiculescu . Decizia a fost luata de Tribunalul București si nu este definitiva. ”Solutia pe scurt: In temeiul dispozitiilor art.460 alin.1 C.proc.pen. dispune suspendarea executarii sentintei penale nr. 701/26.09.2013 pronuntata de Tribunalul…

- Instanta din Malta a respins predarea lui Paul-Philippe, condamnat la 3 ani și 4 luni de inchisoare in dosarul „Ferma Baneasa”. Romania cere intervenția Curții de Justitie a Uniunii Europene.

- O curte federala de apel din Statele Unite a dat o lovitura dura statului roman in dosarul fraților Micula. Instanța a respins cererea Romaniei de a pune in aplicare deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din 2022, care anulau un tratat bilateral de investiții și o decizie arbitrala…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania transmite, luni, ca legile justitiei, adoptate in 2022 si prezentate ca un real succes, s-au indepartat de la acest ideal, sistemul judiciar cunoscand un regres inacceptabil. Agistratii afirma ca sunt urgent necesare reforme reale, care sa puna in aplicare…

- „Tocmai am votat in Parlamentul European acordul interinstituțional privind revizuirea Codului Frontierelor Schengen, un pas hotarator spre intarirea granițelor noastre. Schimbarile propuse raspund ferm la problema migrației ilegale, a amenințarilor de securitate și crizelor de sanatate și au ca scop…

- Inspecția Judiciara a cerut Consiliului Superior al Magistraturii suspendarea din funcție a judecatoarei Ioana Ancuța Popoviciu de la Judecatoria Mangalia, pe motiv ca aceasta „ar putea afecta desfasurarea cu impartialitate a procedurilor disciplinare și ar fi de natura sa aduca atingere grava prestigiului…