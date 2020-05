Stiri pe aceeasi tema

- In județul Mureș au fost inregistrate șase noi decese provocate de infecția cu Covid-19. Numarul total de decese in județul nostru a ajuns la 40, transmite prefectura Mureș. Barbat, 59 ani, județ Mureș. Data internare: 22.04.2020-Spital Vulcan. Data recoltare: 23.04.2020. Data rezultat: 25.04.2020 Data…

- Pana astazi, 30 aprilie, in județul Mureș au fost confirmate 434 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Mureș, la aceasta data, in județul Mureș, sunt 1.408 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, sub monitorizarea…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat luni, 27 aprilie, trei decese noi in județul Mureș cauzate de infecția cu noul coronavirus. Astfel, numarul deceselor cauzate de infecția cu noul coronavirus in județul Mureș a ajuns la 34. Redam, in randurile de mai jos, informațiile furnizate de Grupul de…

- Pana astazi, 25 aprilie, in județul Mureș au fost confirmate 351 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). autoizolare Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Mureș, la aceasta data, in județul Mureș, sunt 1.507 persoane aflate in autoizolare la domiciliu,…

- Pana astazi, 23 aprilie, in județul Mureș au fost confirmate 325 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). AUTOIZOLARE Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Mureș, in județul nostru se inregistreaza un numar total de 14.788 persoane pentru care a fost…

- Pana astazi, 23 aprilie, in județul Mureș au fost confirmate 325 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Mureș, in județul nostru se inregistreaza un numar total de 14.788 persoane pentru care a fost luata masura…

- In județul Mureș a fost inregistrat un nou deces provocat de infecția cu Covid-19. Numarul total de decese in județul nostru a ajuns la 24, informeaza prefectura Mureș. Barbat, 62 ani din județul Mureș – brancardier la Spitalul Clinic Județean Mureș. Data internarii: 14.04.2020, la Spitalul Clinic Județean…

- Pana la data de 14 aprilie 2020, in comuna Craciunesti din judetul Mures au fost inregistrate 76 de persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Totodata, au fost identificate si izolate la domiciliu un numar de 224 de persoane (contacti). De asemenea, in 7 dintre 76 de cazuri evolutia a fost nefavorabila…