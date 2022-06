Stiri pe aceeasi tema

- Inflația medie anuala conform Biroului National de Statistica a ajuns in luna mai la 29,05%. La creșterea estimativa a salariului mediu nominal cu circa 12,5% avem o reducere a veniturilor reale a populației cu 12,8% Mai mult decat acum, veniturile reale ale populației au scazut tocmai in 1999. Atunci…

- Rata somajului in luna aprilie 2022 a scazut cu 0,1 puncte procentuale, la 5,5%, fata de cea inregistrata in luna precedenta (5,6%), arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro.”Rata somajului in luna aprilie 2022 a scazut cu 0,1 puncte procentuale fata…

- Președintele Uniunii Afacerilor Moldo-Ruse și fostul șef de stat, Igor Dodon, a criticat guvernarea pentru veniturile scazute ale populației și rata record a inflației. „In premiera pentru ultimii 23 de ani, veniturile reale ale populației Republicii Moldova s-au redus cu 12%. In aprilie, salariile…

- Președintele Institutului Național de Statistica (INS), Tudorel Andrei afirma ca, raportat la recensamintele anterioare, din 2002 și 2011, estimarile recensamantului de anul acesta indica o scadere a populației Romaniei de 2,7 milioane, respectiv 1,1 milioane de persoane. Fii la curent cu…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 6,2% in martie, de la 6,3% in luna precedenta si 7,5% in perioada similara din 2021, arata datele publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Cu o rata a somajului de 5,7% in martie, Romania se situeaza printre statele membre UE cu…

- Veniturile disponibile ale populației in medie pentru o persoana pe luna au constituit 3.510,1 lei, fiind in creștere cu 13,4% fața de anul precedent. Anunțul a fost facut de catre Biroul Național de Statistica in baza Cercetarii Bugetelor Gospodariilor Casnice (CBGC), transmite Noi.md cu referire la…

- Salariul mediu net pe economie din Romania a ajuns, in ianuarie, la 3.698 de lei, in scadere cu 4,7% fata de ultima luna din 2021, valorile cele mai mari fiind inregistrate in activitatile de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice), cu un cuantum de 8.940…