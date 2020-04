Stiri pe aceeasi tema

- Google acorda angajaților sai 8 saptamani suplimentare de concediu platit, in condițiile in care pandemia de coronavirus obliga școlile sa ramana inchise.CNN Business susține ca masura se va aplica doar forței de munca globale full-time Google - care este mai mare de 100.000 - și nu miilor…

- Pompierii militari din cadrul Detasamentului Oltenita au actionat timp de 16 ore pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un depozit de furaje din comuna Chirnogi, luni seara. Focul a mistuit 500 de tone de panusi de porumb.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a contabilizat pagubele produse luni de vantul puternic. In comuna Lelești pompierii au fost solicitați sa intervina dupa ce vantul puternic a smuls un acoperiș al unei anexe, provocand daune și la o alta anexa aflata in imediata apropiere. La fața locului s-a…

- Astazi, pompierii barladeni au intervenit in trei puncte din municipiul Barlad, acolo unde vantul puternic a creat probleme la acoperișurile unor blocuri, prin desprinderea unor elemente de construcții. Astfel, pompierii militari au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și o autospeciala de…

- Pompierii gorjeni au fost solicitați sa intervina luni in orașul Bumbești-Jiu, satul Lazarești, pentru ridicarea unui proiectil gasit de un localnic pe un camp. O echipa protehnica din cadrul ISU Gorj s-a deplasat de urgența la fața locului, constatand ca este vorba despre un proiectil exploziv de calibrul…

- Un acoperis luat de vant a avariat trei mașini aflate intr-un service auto din Caransebeș, județul Caraș-Severin, conform Mediafax.Pompierii din Caraș-Severin anunța ca intervin la un service auto din Caransebeș, unde un acoperiș a cazut peste mai multe autoturisme. Citește și: O tanara…

- Acoperișul unui bloc din Mangalia a fost smuls, miercuri, de vantul puternic și a ramas agațat intr-un copac. Nu au fost inregistrate victime, potrivit Agerpres.Potrivit ISU Constanța, din cauza vantului puternic, acoperișul de pe un bloc din Mangalia s-a desprins și a ramas agațat intr-un…

- Un accident de circulație, soldat cu mai multe persoane ranite, s-a produs in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 01:00, pe raza localitații clujene Coplean, comuna Cașeiu. In urma unui apel la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu o autospeciala…