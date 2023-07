Ultimă oră! Incendiu la un tren cu țiței staționat în gara din Șimleu In aceasta seara, in jurul orei 21, pompierii Secției Șimleu Silvaniei au fost solicitați sa intervina la un incendiu izbucnit la locomotiva unei garnituri de tren ce transporta țiței, tren aflat in gara orașului Șimleu Silvaniei. Garnitura era formata din doua locomotive și 19 vagoane. Locomotiva afectata a fost separata de vagoane. Incendiul s-a manifestat inițial cu flacara și cu degajari de fum. Nu au fost inregistrate victime, iar incendiul nu s-a propagat la vagoane. Incendiul a fost lichidat, zona a fost balizata, asigurandu-se masurile de prevenire și stingere a… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

