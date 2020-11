Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 18:10, pe strada Crangului din municipiul Dej. Din primele informații, doua autovehicule au fost implicate in accident, iar unul dintre ele s-a izbit de un stalp de pe marginea drumului. In urma apelului la 112, la fața locului s-au…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp, in jurul orei 09:35, in localitatea Razbuneni, comuna Bobalna. Din primele informații, incendiul se manifesta la o casa. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej. ACTUALIZARE: Incendiul…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei 10:30, la hipermarket-ul Kaufland, de la ieșire din Dej. Incendiul s-a manifestat la bucataria exterioara, amplasata in parcarea hipermarket-ului de pe strada Valcele. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 18:10, in municipiul Dej. Din primele informații, in accidentul de pe strada Valcele sunt implicate doua autovehicule. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej,…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 13:15, in localitatea Cuzdrioara. Din primele informații, mai multe autovehicule au fost implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, un echipaj…