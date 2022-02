Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat: 476 de autospeciale de stingere vor inlocui tot ce este invechit. Acum se intervine și cu mașini de 40 de ani. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat vineri ca in acest an vor fi achiziționate 476 de autospeciale de stingere, care le vor inlocui pe cele invechite. In prezent, la situațiile…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, vineri, cu ocazia bilantului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta IGSU , ca in 2021 au fost semnate mai multe acorduri de achizitionare a 476 de autospeciale de stingere, care le vor inlocui pe cele invechite."Au…

- Incendiu in Prelungirea Ghencea. 6 autospeciale intervin de urgența VIDEO. In aceste momente pompierii din București intervin ca sa stinga un incendiu care s-a produs in aceasta dupa amiaza in cartierul Prelungirea Ghencea, anunța IGSU. Incendiu in Prelungirea Ghencea Reprezentanții IGSU au spus ca…

- Uita-te la acest video pe YouTube. Un incendiu la o locuința din comuna Filipeștii de Padure, str. Mocani a avut loc in aceasta seara. ISU Prahova a intervenit cu 2 autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD. In sprijin au intervenit și 2 autospeciale de stingere și o ambulanța din cadrul ISU Dambovița.…

- Un incendiu devastator a cuprins o casa din localitatea Dangau Mic, in noaptea de vineri spre sambata. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale.„Pompierii din Garda de Intervenție Gilau și cele doua Detașamente din Cluj-Napoca au intervenit in cursul nopții trecute pentru a stinge un incendiu care…

- Un incendiu devastator a cuprins o casa din localitatea Dangau Mic, in noaptea de vineri spre sambata. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale.„Pompierii din Garda de Intervenție Gilau și cele doua Detașamente din Cluj-Napoca au intervenit in cursul nopții trecute pentru a stinge un incendiu care…

- Un incendiu a izbucnit, sambata seara, in centrul Capitalei, la un apartament dintr-un bloc aflat in zona Amzei. Trei persoane au necesitat ingrijiri medicale, iar una a fost transportata la spital. Potrivit ultimelor date, la fața locului au intervenit patru autospeciale ale pompierilor,…

- Caravana Salvatorilor și Pompierilor din Republica Moldova se va desfașura vineri, 24 decembrie. La eveniment vor participa 26 de autospeciale de intervenție ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgența.