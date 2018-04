Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 500 metri patrati de liziera au ars joi, intr-un incendiu izbucnit in jurul orei 13:30, pe strada Calcarului din cartierul Racadau. Pompierii au intervenit imediat cu o autospeciala cu apa și spuma pentru a izola extinderea incendiului si au reusit sa lichideze focul inainte ca acesta sa…

- Primaria Bacau vrea sa inchirieze 35 de terenuri in Parcul Cancicov, pentru alimentație publica și zone de distracție. Suprafața destinata acestui scop va fi de aproape 1.500 de metri patrați, din cei peste 241.000 de metri patrați, cat are Parcul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Spitalul Metropolitan din Capitala, cu o suprafata de 47.000 de metri patrati, ar urma sa fie gata in cel mult 20 de ani, potrivit Ministerului de Finante, sau „intr-un timp rezonabil”, dupa cum a declarat primarul general Gabriela Firea. In schimb, spitalele private din tara, cu o suprafata…

- Corina Catalina Petre, referent economist la SN Aeroport International Mihail Kogalniceanu, detine, potrivit declaratiei de avere completate la data de 9 iunie 2016, doua terenuri in intravilanul localitatii Eforie Sud, in suprafata totala de aproximativ 190 de metri patrati. De asemenea, ea mai are…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marti, la o fabrica de mobile din Teliu, judetul Brasov, focul cuprinzand acoperisul pe o suprafata de 500 metri patrati. La aceasta ora, pompierii intervin cu sapte autospeciale pentru stingerea flacarilor. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații…

- O garsoniera din centrul Capitalei, pe care dezvoltatorul cere 45.000 de euro, are doar 24 de metri patrati utili. Cu 13 metri patrati mai putin decat prevad normele in vigoare. Legea nu e respectata nici in cazul aparamentelor cu doua camere, care ar trebui sa aiba macar 57 de metri patrati utili si…

- Reprezentanții Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Pufești intervin la aceasta ora (sambata, 19.00), in comuna, pentru a stinge un incendiu de vegetație uscata. Potrivit Biroului de presa al ISU Vrancea, arde vegetația uscata de pe o suprafața de aproximativ 2 hectare. Reprezentanții…

- Serviciul colectare-executare silita persoane juridice, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța are la vanzare o gama larga de imobile. Liste datornici 2018: Cum afli daca esti pe listele rusinii ale ANAF Pe data de 23 ianuarie 2018 este programata prima licitație…