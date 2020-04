Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca cinci decese survenite in urma complicațiilor provocate de coronavirus, printre care doi barbați din Hunedoara și unul din Timiș. Iata, mai jos, cea mai recenta lista a deceselor anunțate de autoritați: Deces 388 Femeie, 66 ani din județul Vrancea. Internata…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat cel de al cincilea deces al unei persoane din Vrancea, o femeie de 77 de ani. Deces nr. 354 Femeie, 77 ani din județul Vrancea. Data recoltare: 12.04.2020. Data rezultatului: 14.04.2020. Data deces: 14.04.2020. Antecedente patologice: Insuficiența renala cronica…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat cel de al treilea deces al unei persoane din Vrancea, o femeie de 63 de ani. Deces 243 Femeie, 63 ani din județul Vrancea. Internata in 31.03.2020 in Spitalul Județean Focșani-ATI intubata și ventilata mecanic. Confirmata in 01.04.2020. Decedata in 03.04.2020.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat cel de al doilea deces al unei persoane din Vrancea, o femeie de 48 de ani. Deces 228 Femeie, 48 de ani din județul Vrancea. Transportata intubata la Spitalul Colentina București (spital de suport) și Internata in ATI, pe data de 31.03.2020. Confirmata pe 31.03.2020…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis astazi ca alți șase romani au decedat dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus. Numarul cazurilor de decese intrgistrate in Romania a ajuns la 182. Deces 177 Femeie, 67 ani din jud. Mehedinți. Internata in SJU Drobeta Turnu-Severin in 04.04.2020-pneumonie…

- O femeie de 70 de ani din Iasi a murit din cauza coronavirus, decesul sau fiind anuntat, luni, de catre Grupul de Comunicare Strategica. Femeia intrase in contact cu un caz confirmat si era internata in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, potrivit news.ro.Grupul de Comunicare Strategica a…

- O femeie de 70 de ani din Iasi a murit din cauza coronavirus, decesul sau fiind anuntat, luni, de catre Grupul de Comunicare Strategica. Femeia intrase in contact cu un caz confirmat si era internata in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta.

- Astazi, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași și transferat in aceeași data la SCBI Craiova,…