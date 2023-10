Stiri pe aceeasi tema

- Craterul de drona, „cu posibila explozie la impact”, a fost gasit la aproximativ 3 kilometri vest de localitatea Plauru din comuna Ceatalchioi din județul Tulcea, anunța joi, 12 octombrie, Ministerul Apararii Naționale (MApN) printr-un comunicat. Totul, in contextul in care forțele ruse au atacat din…

- MApN confirma caderea unei drone pe teritoriul Romaniei, urmare a unui atac rusesc asupra infrastructurii portuare ucrainene, din noaptea de miercuri spre joi. In zona Tulcea-Galați a fost activata Poliția Aeriana și au fost data pre-alerta aeriana. In jurul miezului nopții, echipajele de frontiera…

- O alta drona a cazut in Romania la granița cu Ucraina, in zona localitații Plauru din Tulcea, a anunțat Ministerul Apararii Naționale. Este a ptara drona care a cazut pe teritoriul țarii noastre. „In baza informațiilor primite de la Poliția de Frontiera, privind un posibil impact pe teritoriul Romaniei,…

- "Miercuri, 11 octombrie, forțele ruse au continuat atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene, in proximitatea graniței dintre Ucraina și Romania.Ministerul Apararii Naționale a monitorizat in timp real situația aeriana in zonele de responsabilitate. Ca urmare a detectarii grupurilor de drone…

- Inspectorul sef al ISU Braila, Ion Cristian, a declarat, ca sambata, incepand cu ora 12, au fost sistate cautarile pentru așa-zisele „obiecte cazute din cer”, semnalate azi noapte. autarile au fost efectuate pe o zona de aproximativ 10 km patrati, iar in urma acestora nu a fost identificat niciun obiect…

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) informeaza ca, duminica, in urma detectarii grupurilor de drone rusesti care se indreptau spre teritoriul ucrainean, a notificat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta privind instituirea masurilor de prealerta aeriana, incepand cu ora 22,55, pentru zona…

- Ministerul Apararii anunta ca, in baza informatiilor primite de la ISU Tulcea cu privire la sesizari telefonice prin serviciul 112 despre posibile cazuri de impact de drona intr-un sector cuprins intre localitatile Nufaru, Malcoci si Valea Nucarilor din judetul Tulcea, echipe ale Armatei investigheaza…

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) precizeaza miercuri dimineața ca, noaptea trecuta, intre orele 00.45 și 5.00, a existat o „stare de prealerta aeriana” in zone din județele Tulcea și Galați, in contextul posibilelor riscuri din cauza atacurilor rusești cu drone care au vizat porturile ucrainene…