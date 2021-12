Doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS CoV-2 au fost confirmate in Romania. Surse din lumea medicala spun ca este vorba despre persoane care au calatorit in Marea Britanie și au intrat in contact cu oameni veniți din Africa. Cele doua persoane au forme ușoare ale bolii. Una dintre acestea este internata la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din București pentru a fi ținuta sub observație, iar cea de a doua se afla in izolare la domiciliu.

Autoritațile fac anchete pentru a afla cu cine au intrat in contact cele doua persoane infectate…