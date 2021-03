Stiri pe aceeasi tema

- Trafic dirijat și la ieșire din municipiului Buzau, pe Șoseaua Nordului, in zona Pasarela Nehoiu dupa ce doua mașini s-au izbit violent. Din primele date de la fața locului este vorba de o coliziune intre un autoturism condus pe Șoseaua Nordului spre Calea Eroilor de catre un șofer de 63 de ani, din…

- Cinci persoane au fost ranite și duse de urgența la spital dupa ce doua mașini s-au lovit puternic, scrie realitateadeconstanta.net. Accidentul de circulație a avut loc la iesire din municipiul Urziceni catre Buzau. Pompierii au ajuns de urgența cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, dar și…

- UPDATE: Traficul a fost reluat. Se pare ca șoferul mașinii, un tanar din Buzau, circula cu viteza excesiva in momentul in care a pierdut controlul volanului și a lovit o mașina parcata. Toți cei trei tineri aflați in autoturismul Skoda au scapat cu rani ușoare. Accident grav, pe strada Victoriei din…

- FOTO VIDEO| ACCIDENT rutier GRAV, in Sibiu: Un șofer din Alba a intrat intr-un impact violent cu o autoutilitara, fiind transportat la spital cu multiple traumatisme Un accident rutier grav a avut loc in dimineața zilei de 20 februarie, pe DN1, la km. 283+300, in zona localitații Avrig. Un șofer din…

- A fost alerta de radiatii, marti seara, in municipiul Buzau. Un TIR care transporta deseuri electronice a declansat senzorii de detectie a radiatiilor de la poarta unui agent economic care se ocupa de reciclarea materialelor. Sursa radiatiilor: o piesa de cativa centimetri.

- A fost alerta de radiații, marți seara, in municipiul Buzau. Un TIR care transporta deșeuri electronice a declanșat senzorii de detecție a radiațiilor de la poarta unui agent economic care se ocupa de reciclarea materialelor. Sursa radiațiilor era o piesa de cațiva centimetri. Imediat au fost anunțați…

- Accident rutier grav la iesirea din municipiul Adjud catre Bacau Foto: Arhiva/ ISU. O persoana a decedat si alte doua au fost ranite într-un accident rutier, produs miercuri seara, la iesirea din municipiul Adjud catre Bacau. Au fost implicate cinci autoturisme în care se aflau…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Urziceni au fost alertați in jurul orei 12:40, sa intervina la un accident rutier produs la ieșirea din municipiul Urziceni, in care au fost implicate trei autoturisme. La locul solicitarii au fost mobilizate de urgența o autospeciala de stingere…