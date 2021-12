Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a solicitarilor venite din partea presei, referitoare la situația livrarii testelor rapide COVID catre Inspectoratul General pentru Situații de Urgența – IGSU, destinate școlilor din Romania, DDs Diagnostic face urmatoarele precizari: DDS Diagnostic are in stoc cele 2,4 milioane de teste contractate,…

- Testul PCR obligatoriu și carantina pentru nevaccinați, la intrarea in Romania, masuri anunțate duminica, in contextul apariției tulpinii Omicron, vor fi valabile din 10 decembrie pana pe 8 ianuarie, anunța Comitetul Național pentru Situații de Urgența.Au fost aprobate noile restricții anunțate de ministrul…

- Premierul Nicolae Ciuca va avea duminica o intalnire de lucru, la Palatul Victoria, cu principalii responsabili ai gestionarii pandemiei, in contextul aparitiei in Romania a doua cazuri cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2. Ca urmare a confirmarii prezentei tulpinii Omicron in Romania, prim-ministrul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat sambata achizitionarea a 70 de milioane de teste rapide de saliva pentru depistarea COVID-19 in vederea monitorizarii riscului epidemiologic in scoli.

- Primul oraș mare din Romania in care se introduce carantina de noapte. Se inchid restaurantele, cafenelele și salile de fitness Rata de incidența la 14 zile in Timișoara a atins, luni, 7.15 la mia de locuitori, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Timiș a decis restricții grele,…

- Rata de incidența la 14 zile in Timișoara a atins, luni, 7.15 la mia de locuitori, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Timiș a decis restricții grele, intre care carantina de noapte in weekend, interzicerea evenimentelor și inchiderea restaurantelor, potrivit Mediafax. Timișoara…

- Timișoara se apropie de o rata a infectarii de 5 cazuri la mia de locuitori, astfel ca orașul intra, incepand din acest sfarșit de saptamana, in carantina de noapte. Masura se aplica doar in zilele de vineri, sambata și duminica, potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Timișorenilor…

- Copiii cu vârsta mai mica de 12 ani ar trebui sa fie scutiti de prezentarea certificatului verde electronic în conditiile în care nu exista asemenea recomandari ale Comisiei Europene pentru aceasta categorie de vârsta si pentru ca nici nu este posibila vaccinarea copiilor sub…