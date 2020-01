CSM Focșani 2007 – HC Buzau 25-21 (14-11) in aceasta seara, in Sala Polivalenta Formații: CSM Focșani 2007 : Marocico, Cloșca – Cozorici, Popovici, Miroiu –6, Hrimiuc – 1, Mocanu – 4, Țuțu, Rața – 2, Nuțu, Marijanac – 5, Eros – 1, Gramatic, Sladic – 5, Manescu – 1. HC Buzau 2012: Manole, Talmaciu – […] Articolul ULTIMA ORA! Handbal, Liga Naționala – Victorie normala, dar muncita a gazdelor! apare prima data in Monitorul de Vrancea .