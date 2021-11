Stiri pe aceeasi tema

- Primele teste de saliva comandate de statul roman și destinate eleviilor au ajuns in țara cu intarziere. Lotul a fost livrat astazi, 25 noiembrie 2021, cu o intarziere de o zi, iar testele sunt distribuite de urgența in teritoriu. Anunțul a fost facut de ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu,…

- Trei persoane, avand un banner pe care era trecuta intrebarea „Tot voi?”, au protestat, joi, pe holurile Parlamentului. S-a intamplat chiar in timp ce in sala de plen senatorii și deputații voteaza in cazul solicitarii vizand acordarea increderii pentru Guvernul Ciuca. „Am venit sa spunem ca suntem…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, unde va fi dezbatut si votat Cabinetul Ciuca, a inceput. Toti ministrii propusi in Guvern si sustinuti de alianta PNL-PSD-UDMR si minoritati au fost avizati favorabil, miercuri, in comisiile de specialitate. Florin Citu evita sa conduca sedinta, in…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, s-a adresat, joi, Parlamentului, inaintea votului de investitura. ”Am venit in Parlament pentru a va cere votul de incredere. Aratam ca punem pe primul loc interesele romanilor”, a afirmat Ciuca. Sedinta plenului reunit in care urmeaza sa fie votat Guvernul Ciuca a…

- Programul integral al audierilor celor 20 de miniștri din Guvernul Ciuca:Ora 10:00 – 10:45 – Lucian Romașcanu, ministrul CulturiiSenatorul Lucian Romascanu a primit aviz pozitiv, miercuri, din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului, pentru functia de ministru al Culturii.S-au inregistrat…

- Nicolae Ciuca a anunțat luni seara ca iși va depunde in cursul zilei de azi, mandatul, fara a mai cere votul parlamentului. Decizia renunțarii la tentativa de a mai trece Guvernul Ciuca prin parlament a venit in urma unei ședințe de urgența a PNL. La finalul ei, Nicolae Ciuca a facut apel “la stabilitate…

- Fostul președinte al Camerei Deputaților și ex-lider al Partidului Național Liberal a anunțat, marți, 26 octombrie, ca se retrage din grupul parlamentar al PNL-ului. Ludovic Orban s-a ținut, așadar, de promisiune, fostul premier anunțand inca de saptamana trecuta ca va face un astfel de pas. „Am cerut…

- Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au parasit sala in semn de protest fața de refuzul majoritații parlamentare de a accepta propunerile lor pe ordinea de zi a ședinței plenare. Anunțul a fost facut de liderul fracțiunii, Zinaida Grecianii.