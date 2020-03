ULTIMA ORĂ Guvernul anunţă închiderea restaurantelor şi barurilor, cu excepţia celor drive in Restaurantele și barurile nu mai pot organiza activitați care presupun ramanerea clienților in locații. Ordinul semnat astazi prevede, astfel, interzicerea activitații de servire și consum al produselor alimentare și bauturilor alcoolice și nealcoolice organizata de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice. Guvernul interzice și teatrelor, furnizorilor de tratament balnear, organizatorilor de jocuri de noroc sa mai furnizeze servicii in spații inchise. Se interzice organizarea oricarui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane in spații deschise. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

