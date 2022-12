Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a alocat județului Suceava din Fondul de rezerva suma de 20,850 de milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare ale primariilor dar și pentru cofinațarea unor investiții. De acești bani vor beneficia 100 din cele 114 unitați administrativ teritoriale. Au fost alocate sume…

- Localitațile din Vrancea vor beneficia de 22,165 milioane lei pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare. Banii au fost alocați de Guvern prin hotararea privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevazut in Bugetul de stat pe anul 2022. Potrivit…

- Vrancenii pot participa, in acest sfarșit de saptamana, la expoziția de vinuri și produse tradiționale „Fabricat in Vrancea”, amenajata la Muzeul Satului din Crangul Petrești. Deschiderea oficiala a avut loc, in aceasta dupa amiaza, in prezența președintelui Consiliului Județean, Catalin Toma, prefectului…

- Milioane de oameni din lumea intreaga nu fac exercitii fizice suficiente si acest fenomen ar putea avea consecinte devastatoare in anii urmatori, a avertizat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), informeaza DPA. In perioada de 10 ani dintre 2020 si 2030, un numar suplimentar de aproximativ 500 de…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a solicitat Guvernului suplimentarea fondurilor alocate inițial de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) cu peste 6 milioane de lei. Suma ar urma sa fie folosita pentru continuarea lucrarilor la trei obiective…

- Autoritațile locale din județ vor primi banii pentru plata recenzorilor care au lucrat la recensamantul din acest an. Sumele de bani au fost aprobate in ședința de Guvern din aceasta saptamana. Prefectul Nicușor Halici a anunțat ca județul Vrancea va incasa o suma totala de 3,536 milioane lei. Sumele…

- Crezand cu tarie ca doar prin educație putem schimba viitorul comunitații din care facem parte, Asociația „Afemis‟ coordonata de Alina Florentina Georgescu, in parteneriat cu Asociația Preventis din Cluj Napoca și Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea, au derulat…