- Salariile profesorilor vor crește așa cum au cerut inițial profesorii. Guvernul va adopta un memorandum prin care va opera aceste modificari incepand de maine. Documentul poate fi consultat aici. Guvernul va adopta un Memorandum privind majorarile salariale acordate personalului din Educație prin noua…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, declara ca, asa cum s-a convenit in cadrul negocierilor dintre Guvern si sindicate, majorarea salariala acordata angajatilor din sistemul de educatie reprezinta un avans din cresterile salariale de care ar urma sa beneficieze personalul didactic/didactic…

- Coaliția face un nou apel la responsabilitate catre profesori pentru a inceta greva și a permite reluarea orelor pentru cei peste 3.000.000 de elevi din Romania, dintre care 300.000 se pregatesc pentru evaluarea naționala și bacalaureat.Conform unui comunicat transmis, miercuri seara, de catre reprezentanții…

- Guvernul a anuntat marti noua oferta catre sindicatele din educatie, in urma intalnirii cu premierul Nicolae Ciuca, la Palatul Victoria. Astfel, in privinta majorarilor salariale solicitate in cadrul noii grile din viitoarea Lege a salarizarii personalului platit din fonduri publice, premierul Nicolae…

- Greva profesorilor continua si angajatii din sistemul de invatamant mentin solicitarile privind majorari salariale cu 25%, au anunțat liderii sindicatelor din Educație.Liderul sindical Marius Nistor, FSE, transmite guvernanților „sa coboare marți in strada, sa se uite in ochii profesorilor și sa le…

- Majoritatea angajaților din sistemul de invațamant preuniversitar și din cel superior au respins propunerea guvernanților pentru incetarea grevei generale din Educației și au protestat in fața Palatului Victoria. Dupa ce au centralizat opțiunile angajaților din sistemele de invațamant preuniversitar…

