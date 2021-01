Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa a Greciei intentioneaza sa se revolte impotriva restrictiilor impuse lacasurilor de cult de catre Guvernul de la Atena cu ocazia Bobotezei, o sarbatoare religioasa celebrata pe 6 ianuarie, informeaza DPA. „Ordonam tuturor bisericilor sa ramana deschise de Boboteaza”, a declarat episcopul…

- Miercuri au rasunat clopotele in Focșaniul amorțit de o caldura nefireasca pentru sfarșitul lunii decembrie… Rapuși de virusul care ne-a rapit mare parte din anul 2020, parintele Nicolae Cobzau și colonelul de poliție (r)Adrian Apostol au fost conduși ieri pe ultimul drum de familie, prieteni și cunoscuți.…

- Acuzații de deturnare de fonduri la ministerul Lucrarilor Publice, condus de PNL-istul Ion Ștefan „Grinda”, deputat de Vrancea. Acuzațiile vin in urma alocarii de fonduri catre primaria Capitalei pentru plata datoriilor catre RADET. Avocatul Gheorghe Piperea a acuzat ca modul in care a fost facuta direcționarea…

- *Mecanismul european de finanțare dedicat, Investiții Teritoriale Integrate (ITI), anunțat de Ionel Danca și Ion Ștefan, este ideea deputatului PSD de Vrancea, Nicușor Halici * In lipsa torențiala de competența și idei, Ion Ștefan și Ionel Danca și-au insușit meritele * Dovada este disponibila pe site-ul…

- Ministrul liberal Ion Ștefan „Grinda” a vrut sa il dea afara definitiv pe Kanty Popescu de la Serviciului de Gospodarire a Apelor (SGA) Vrancea pentru a face loc clientelei PNL, arata o stenograma publicata de cotidianul Libertatea. Conversația a fost inregistrata de inginerul Ovidiu Ianculescu, dat…

- Economistul Bogdan Matișan este de 20 de ani membru al Partidului Social Democrat. Are o vasta experiența in administrația publica, fiind ales prima data consilier local in 2004. A fost inclusiv viceprimar al municipiului Focșani in perioada 2010-2012. Din 2017, este director economic la CUP Focșani.…

- Dupa ce a vazut reportajul Recorder, Iohannis accepta ca PNL a promovat impostori! “Este inacceptabil, mai ales in perioada atat de complicata pe care o traversam acum, provocata de pandemia de COVID-19, ca in poziții importante in structurile centrale sau locale ale administrației sa fie…

- Agenția Naționala de Integritate nu a negat o ancheta derulata asupra liberalului Ion Ștefan „Grinda”. Jurnaliștii de la Antena 3 au aratat ca exista posibilitatea ca liberalul vrancean sa fie anchetat de inspectorii ANI dupa ce in spațiul public au aparut informații asupra modului in care Ion Ștefan…