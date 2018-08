Stiri pe aceeasi tema

- Totul s-a intamplat dupa ce soferul unei autoutilitare a virat neregulamentar la stanga, iar al doilea sofer a depasit cu masina pe linie continua. In urma impactului, o fetita de 5 luni a murit, iar mama sa, o tanara in varsta de 17 ani a fost grav ranita. In accident au mai fost ranite usor alte…

- Un accident grav s-a produs ieri in localitatea Sarca din județul Iași, Romania. Un autocar cu numere de inmatriculare in Republica Moldova s-a izbit frontal de un autoturism de model Renault Megane in care se afla vicepreședintele PMP, Emanuel Mitric. In urma impactului, acesta s-a stins pe loc.

- Unul dintre ocupanții masinii ce era pe bancheta, a suferit un traumatism cranio-cerebral cu fisura de craniu iar starea lui este grava, el fiind trimis la Spitalul de traumatologie din Timisoara. The post Un tanar se zbate intre viața și moarte pe patul unui spital din Timișoara, dupa ce a fost implicat…

- Un barbat a murit, miercuri seara, dupa ce a fost lovit de trasnet, în comuna Obârșia Cloșani, județul Mehedinți, o femeie din aceeași localitate ajungând la spitalul din Baia de Arama din același motiv.

- O persoana si-a pierdut viata, miercuri dimineata, dupa ce autoturismul pe care il conducea s-a ciocnit violent un TIR care circula din sens opus, pe DN 71Targoviste -Sinaia, in judetul Dambovita.

- Taur Ti-ai pus mari sperante in vara aceasta. Ai simtit ca urmeaza sa ti se intample ceva bun si deja parca astepti cu nerabdare momentul in care lucrurile vor intra pe acel fagas normal. Vrei bani? Vei avea! Vrei sa te simti iubita? Vei fi! Vrei o vacanta ca-n filme? Vei avea! Pentru ca soarta…

- Accident grav de circulație noaptea trecuta la Turnu-Severin. O tanara de 34 de ani se zbate intre viața și moarte, dupa ce autoturismul pe care il conducea a fost lovit intr-o intersecție din oraș. Tanara se afla la volan și a intrat in intersecție fara sa acorde prioritate.