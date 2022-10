• Maine, Ana-Maria Barbosu și colega ei, Andreea Preda vor concura in finalele de la paralele, barna și sol. La Mersin, in Turcia, acolo unde a fost incoronata prințesa gimnasticii feminine europene in 2020, cand a obținut cinci medalii de campioana a junioarelor, focșaneanca Ana-Maria Barbosu va concura maine in trei finale de Cupa Mondiala […] Articolul ULTIMA ORA! Gimnastica – Ana-Maria Barbosu, in trei finale la Cupa Mondiala Challenge de la Mersin! apare prima data in Monitorul de Vrancea .