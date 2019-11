Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT reacționeaza dupa ce avocații familiei Melencu au acuzat ca au putut studia doar șapte volume din dosarul „Caracal”, iar in acestea nu sunt probe despre rapirea Luizei. Potrivit DIICOT, in dosar sunt 13 volume, șase fiind la instanța.DIICOT a transmis, luni, ca avocatului Carmen Obarșanu,…

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a anuntat, marti, ca dosarul in care sunt vizati medicii de la INML care au efectuat expertiza privind fragmentele osoase descoperite in butoiul din locuinta lui Gheorghe Dinca si la liziera padurii va fi declinat la DIICOT, scrie Agerpres. "Am fost…

- Procurorii DIICOT au anunțat ca au dispus, prin ordonanța, ca parinții Alexandrei Maceșanu, adolescenta de 15 ani care ar fi fost ucisa in Caracal de catre Gheorghe Dinca, sa predea anchetatorilor cartea de identitate a fetei, insa aceștia au refuzat. Ei le-au cerut anchetatorilor sa consulte raportul…

- In dosarul complex de la Caracal si anchetele din casa unde cel putin doua tinere ar fi fost ucise, joi sotia lui Gheorghe Dinca si cei trei copii au lor au fost audiati de procurorii DIICOT din Capitala. Au fost momente tensionate. Iritati de faptul ca Elena Dinca, sotia inculpatului, este asaltata…

- Soția lui Gheorghe Dinca, Elena Dinca, și copiii acestora, doi barbați și o femeie, au fost audiați la sediul central DIICOT.Aceștia au stat 9 ore in fața anchetatorilor, iar la ieșirea de la DIICOT au fost scoși cu o mașina a poliției, pentru a evita o intalnire cu presa. Precizam…

- Sotia si copiii lui Gheorghe Dinca s-au prezentat joi la sediul DIICOT, pentru a fi audiati in cazul de la Caracal. Sotia lui Gheorghe Dinca a venit la DIICOT insotita de doi barbati si o femeie, care s-au imbrancit cu jurnalistii. La sediul DIICOT s-a prezentat si Tonel Pop, avocatul familiei Luizei…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, s-a prezentat joi la sediul DIICOT, acolo unde familia lui Gheorghe Dinca s-a prezentat pentru audieri. El a susținut ca se simte „urmarit, supravegheat și interceptat” și va depune o cerere catre CSM și Parchetul General pentru a face o ancheta.„Am…