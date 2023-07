Stiri pe aceeasi tema

- In capitala Lituaniei, Vilnius, la doar 150 de kilometri distanța de Rusia, liderii alianței nord-atlantice vor participa marși și miercuri in cadrul unui summit de importanța majora pentru viitorul și siguranța Europei. In timpul mesajului nocturn transmis de Zelenski, luni, liderul Ucrainei vorbește…

- Compania turca de armament Baykar, proprietate a ginerelui presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a inceput sa construiasca in Ucraina o fabrica de drone pentru a produce vehicule de atac fara pilot Bayraktar, a anuntat Guvernul ucrainean, transmite EFE, preluata de Agerpres.

- Casa Alba a anunțat ultima decizie legata de aderarea Ucrainei la NATO. Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, a precizat ca Ucraina „nu se va alatura NATO” la finalul summitului de la Vilnius, ce urmeaza sa se desfașoare in 10-11 iulie.Anunțul vine exact in timpul turneului…

- Un suspect se confrunta cu cinci capete de acuzare de crima, dupa un atac armat in masa petrecut in Philadelphia luni, potrivit procurorului local, scrie Rador.Kimbrady Carriker, in varsta de 40 de ani, a fost, de asemenea, acuzat de tentativa de omor și deținerea unei arme de foc fara permis.…

- Mandatul Secretarului General al NATO, prelungit cu inca un an. Aliații NATO au convenit marți sa prelungeasca mandatul secretarului general Jens Stoltenberg cu inca un an, pana la 1 octombrie 2024. Decizia va fi aprobata de șefii de stat și de guvern NATO la Summit-ul de la Vilnius. Anuntul a fost…

- Din pacate, fabrica monument-istoric se afla acum intr-un proces lent de dispariție. Recent, zona in care se aflau cuptoarele fabricii a fost eliberata și a avut loc un furt in stil "la bucata", cu ce a mai ramas acolo. Caramizile de Ciurea sunt extrem de cautate de hoți , se pare, intrucat acestea…

- Președintele american Joe Biden și echipa sa se afla in mijlocul unei discuții importante cu alte țari din NATO despre cum și cand ar putea Ucraina sa adere la Alianța, informeaza CNN.Aderarea Ucrainei la NATO este una dintre mai multe probleme pe care liderii le vor discuta in cadrul unei reuniuni…