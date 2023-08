Stiri pe aceeasi tema

- Colectivul de cadre al Batalionului 469 Sprijin Logistic „Putna” și cel al Brigazii 282 Blindata „Unirea Principatelor” deplang plecarea prematura la cele veșnice a camaradului lor, caporal CONDRAT NICOLAE, ca urmare a unui accident rutier care a avut loc in data de 20 iulie 2023. Suntem alaturi de…

- Brigada 282 Blindata „Unirea Principatelor”: Cu prilejul comemorarii a 106 ani de la „Victoria Renașterii Neamului Romanesc din vara anului de foc 1917”, militarii Garnizoanei Focșani au participat, in data de 22 iulie 2022, la manifestarile organizate la mausoleele Eroilor din Maraști și Soveja,…

- ,,Metode, procedee și tehnici de abordare a stagiului de instruire practica in domeniul turismului și alimentației” estetematica proiectului de mobilitatea Colegiului Tehnic ,,Ion Mincu” din Focșani, prin care o echipa de 13 elevi cu specializarea ,,Technician in turism”, insoțiți de doua…

- Echipa de junioare II nivel 4, medalie de bronz Școala de gimnastica de la Focșani, care a dat, in timp, Romaniei și lumii mari campioane, produce in continuare sportive de calitate. Au dovedit-o și recent incheiatele competiții care au avut loc la Ploiești, in Sala Olimpia, in perioada 13- 17 iunie…

- Jandarmeria Romana a organizat marți, la Focșani, un atelier de lucru in domeniul comunicarii in situații de criza. La evenimentul care a avut loc in sala de ședințe a Consiliului Județean (CJ) Vrancea au fost prezenți Ionel Cel Mare – vicepreședintele CJ Vrancea, colonel Gheorghe-Marian Brancoveanu…