- Liderii PSD au votat in CExN. Ar fi fost o singura abținere și un singur vot impotriva pentru susținerea lui Carmen Dan și impotriva propunerii Gabrielei Firea. Primarul Capitalei i-a cerut demisia ministrului de Interne in urma violențelor de la protestul din 10 august. Votul liderilor PSD…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, i-a cerut demisia ministrului de Interne Carmen Dan pentru felul in care a gestionat intervenția jandarmilor la mitingul din 10 august., scrie Realitatea.net. Ședința PSD a explodat dupa cateva ore de discuții calme, in momentul in care Gabriea Firea a…

- Situația este foarte tensionata la ședința Comitetului Executiv Național al PSD, care are loc la Neptun. Gabriela Firea este cea mai vocala și are o serie de nemulțumiri pe care le-a exprimat in ședința. In urma situației generate dupa protestul Diasporei din 10 august, Gabriela Firea a cerut…

- USR Bucuresti ii cere primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, sa-i retraga sprijinul politic viceprimarului Aurelian Badulescu pentru atitudine "total nepotrivita" cu functia detinuta. "USR Bucuresti ii cere Gabrielei Firea sa-i retraga sprijinul politic viceprimarului Aurelian Badulescu pentru…

- Firea si-a redeschis pagina joi dupa-amiaza. Luni seara, aproximativ 20.000 de oameni au fost pe Arena Nationala, unde Simona Halep si-a prezentat trofeul castigat la Roland Garros. Halep a venit insotita de primarul Capitalei, Gabriela Firea, care a fost huiduita de cei din tribune cand ii oferea…

- Evenimentul de pe Național Arena a creat o agitație imensa. Foarte multe voci au criticat apariția Gabrielei Firea alaturi de Simona Halep, susținand ca edilul Capitalei ar fi vrut sa-și imbunatațeasca imaginea folosindu-se de aceasta.Scandalul a explodat și datorita postarilor aparute pe…

- Sopranara Angela Gheorghiu reacționeaza, dupa raspunsul primit de la primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susținand ca acesta cuprinde "o serie de inexactitati si insinuari, ba chiar acuzatii foarte grave".

- Mai-marii social-democrati sunt, la acest moment, in sedinta. Principala tema de discutie a Comitetului Executiv National al PSD-ului o reprezinta organizarea mitingului ce ar urma sa aiba loc pe 9 iunie. Pana sa intre in sala de sedinta, insotit de Viorica Dancila, Gabriela Firea si vicepremierul Paul…