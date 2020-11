ULTIMA ORĂ! FOTO! Un scurtcircuit electric produs în baie a provocat un incendiu puternic la Bizighești Astazi, 29 noiembrie, in jurul orei 12:21, un apel la numarul unic de urgența 112, anunța izbucnirea unui incendiu la o locuința din localitatea Bizighești. La adresa indicata de apelant au fost mobilizate de urgența 3 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu 2 autospeciale de lucru cu apa și spuma și o ambulanța […] Articolul ULTIMA ORA! FOTO! Un scurtcircuit electric produs in baie a provocat un incendiu puternic la Bizighești apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

