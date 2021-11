Stiri pe aceeasi tema

- Obișnuit inca de la o varsta frageda sa creasca fara mangaierea duioasa a mamei, dar și fara sfaturile ințelepte ale tatalui, Sofronel Costel Docan, originar din Marașești, este exemplul viu al faptului ca ambiția, perseverența și curajul sunt „ingredientele‟ reușitei profesionale. Dupa ce a absolvit…

- Președintele Consiliului Județean, Catalin Toma, a anunțat ieri, pe pagina sa de Facebook, ca „locuitorii din comuna Suraia vor beneficia de un bloc de locuințe sociale chiar la intrarea in comuna, in maximum 2 ani”. Conform acestuia, „zilele acestea au demarat lucrarile de construcție la aceasta investiție…

- L-AȚI VAZUT ? Astazi, polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Nanești au fost sesizați de catre un barbat din comuna Tataranu, sat Vajaitoarea, cu privire la faptul ca, fiul sau GHEONEA MARIAN EUGEN, de 41 de ani, a plecat in cursul nopții de 4/5 noiembrie a.c. de la domiciliul sau, și nu a mai…

- Politistii din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Panciu au fost sesizati prin apel 112, cu privire la faptul ca, un barbat din comuna Campuri, sat Rotilești prezinta pe corp urme ale unui posibil atac de animal salbatic. La fata locului s-au deplasat politistii, care au constatat faptul ca cele sesizate…

- PERSOANE RATACITE PE UN DRUM FORESTIER, IN PADUREA DIN ZONA ANDREIAȘU, GASITE DE POLIȚIȘTI ȘI REPREZENTANȚI SVSU. In aceasta seara, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești au fost solicitati in vederea cautarii a doua persoane ratacite in zona impadurita din afara localitații Andreiașu. Spre locul…

- Comunicat de presa Activitati desfasurate de I.S.U. Vrancea la inceput de an scolar Inspectia de Prevenire din cadrul I.S.U. Vrancea desfasoara pe parcursul intregului an activitati de verificare si indrumare la nivelul unitatilor de invatamant din judet, cu ocazia controalelor executate in teritoriu,…

- La data de 08 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Panciu s-au deplasat la locuința unui barbat, in varsta de 49 de ani, pentru a-i aduce la cunoștința ordinul de protecție emis pe numele sau. Cu ocazia activitaților desfașurate, polițiștii au constatat faptul ca la locuința…

- L-ați vazut? ZARU PETRU La data de 18 august a.c., in jurul orei 13.58, prin apel 112, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Odobești au fost sesizați de catre o femeie, din comuna Jariștea cu privire la faptul ca tatal sau, ZARU PETRU, in varsta de 65 de ani, din aceeași localitate, a […]…