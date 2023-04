Stiri pe aceeasi tema

- Accident in aceasta seara, in zona sensului giratoriu de la Catedrala Ortodoxa din Focșani. O mașina a ajuns pe trotuar și s-a oprit in fața unei covrigarii. La fața locului a ajuns și un echipaj de poliție. Potrivit Biroului de presa al IPJ Vrancea, șoferul are 18 ani și abia luase permisul de conducere.…

- Un copil din Slobozia Bradului, in varsta de 6 ani, va fi transferat de urgența la Spitalul Bagdasar Arseni din București, dupa ce, in urma cu 24 de ore, a fost lovit de o mașina și a suferit un traumatism cranian inchis. Potrivit SAJ Vrancea, copilul va ajunge la secția Neurochirurgie a spitalului…

- Doua autoturisme și un microbuz de transport persoane au fost implicate in urma cu puțin timp intr-un eveniment rutier care a avut loc in zona localitații Mandrești. „Prin apel 112 a fost anunțata producerea unui eveniment rutier in Mandrești. Conform primelor date, coliziunea a avut loc intre doua…

- Trei persoane, printre care și un minor, au ajuns la spital in urma unui accident produs in aceasta dimineața. Potrivit polițiștilor, ,,coliziunea a avut loc intre un tir și un autoturism, la intrare in cartierul Mandrești. Trei persoane au fost ranite ușor (conducatorii auto și un pasager in varsta…

- Jurnal de salvator, sambata 21 ianuarie 2023 Sambata, la ora 12:43 aflandu-ma alaturi de alți doi colegi in patrulare in zona Tulnici-Lepșa-Soveja, primim un apel prin numarul de urgența 112. Vocea unui barbat panicat și confuz ne atrage imediat atenția. Este un accident rutier cu trei persoane implicate…