ULTIMA ORĂ! FOTO! Pieton lovit de o mașină în Focșani Un pieton a fost lovit de mașina in timp ce traversa strada in Focșani, pe strada Aurora. „Apel 112 Focșani, zona Finanțe: Pieton acroșat de auto in timp ce traversa strada. A rezultat ranirea ușoara a pietonului”, a transmis purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea, in urma cu puțin timp. Articolul ULTIMA ORA! FOTO! Pieton lovit de o mașina in Focșani apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un pieton a fost lovit de mașina in timp ce traversa strada in Focșani, pe Bdul Independenței. „Apel 112 Focșani, zona Finanțe: Pieton acroșat de auto in timp ce traversa strada”, a transmis IPJ Vrancea, in urma cu puțin timp. Vom reveni cu detalii. Articolul ULTIMA ORA! Pieton lovit de o mașina in…

- Marți seara, ora 22.50, polițiștii Serviciului Rutier s-au sesizat din oficiu cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul Național 2- European 85, la ieșire din Obrejița catre Focșani, pe sensul Focșani- București. In eveniment a fost implicat un autoturism condus de un barbat, de 28 de…

- Stejarul secular de pe strada Magura din Focșani a fost taiat astazi deoarece era un pericol pentru locuințele din zona din cauza starii avansate de degradare. Intervenția a fost realizata de doua echipaje de pompieri de la ISU Vrancea , specialiști de la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice și Serviciul…

- Atenție, imagini cu puternuc impact emoțional! video: facebook Mihai Miron Prin apel 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier pe DN 2 E 85, la ieșire din municipiul Adjud catre Bacau, intersecția cu DN 11 A. Conform apelului, un autoturism ar fi acroșat un pieton. Traficul este deviat (prin…

- Prin apel 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier pe DN 2 E 85, la ieșire din municipiul Adjud catre Bacau, intersecția cu DN 11 A. Conform apelului, un autoturism ar fi acroșat un pieton. Traficul este deviat (prin stația de carburant), pe ambele sensuri, fiind dirijat de catre polițiștii…

- Polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul ca, in localitatea Ploscuțeni, un autoturism a acroșat un pieton. Pietonul este conștient și a fost preluat de ambulanța. Conform primelor date, victima este un barbat de 43 de ani, aflat sub influența bauturilor alcoolice. Comunicat IPJ Vrancea,…