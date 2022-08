ULTIMA ORĂ! FOTO! O autoutilitară a ars în totalitate într-un service auto din Focșani, din cauza unui scurtcircuit O autoutilitara parcata in curtea unui service auto din municipiul Focșani a luat foc dupa producerea unui scurtcircuit electric la instalația electrica de la compartimentul motor. Evenimentul a avut loc astazi, in jurul orei 15:45, iar pentru gestionarea situației de urgența, semnalate au fost mobilizate 3 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, care au intervenit […] Articolul ULTIMA ORA! FOTO! O autoutilitara a ars in totalitate intr-un service auto din Focșani, din cauza unui scurtcircuit apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

