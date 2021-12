ULTIMA ORĂ! FOTO! Microbuz, TIR și mașini, ajunse în șanț în această dimineață, pe șoselele din Vrancea Prima zapada mai serioasa a acoperit o mare parte din Vrancea, dupa ce, zilele trecute, iarna se instalase de-a binelea doar in localitațile montane ale județului. Stratul de nea vine insa și cu obișnuitele probleme in trafic. Pe mai multe drumuri din județ, mașinile au derapat, unele dintre ele ajungand in șanțul de pe marginea […] Articolul ULTIMA ORA! FOTO! Microbuz, TIR și mașini, ajunse in șanț in aceasta dimineața, pe șoselele din Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, in jurul orei 05.30, trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit, in cooperare cu SVSU Milcovul, pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o gospodarie din comuna Milcovul. In urma incendiului, provocat cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit…

- In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16.00, un apel la numarul unic de urgența 112, anunța producerea unui incendiu la o gospodarie din satul Lespezi, comuna Homocea. In cel mai scurt timp, spre locul indicat, s-au deplasat 3 echipaje din cadrul Secției de Pompieri Adjud și SVSU Homocea. Ajunse la…

- In data de 15 noiembrie 2021, la ora 02.14′, SVSU DUMITREȘTI a fost alertat cu privire la izbucnirea unui incendiu de locuința in satul Balalai. Ajunși la fața locului pompierii au constatat ca locuința ardea generalizat, aceasta fiind construita din lemn. In cel mai scurt timp s-a reușit izolarea incendiului.…

- Un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani a intervenit in aceasta dimineața, in jurul orei 04:40, pe strada Cuza Voda din municipiul Focșani, dupa ce un apel la numarul unic 112, anunța ca un aparat automat de cafea, aflat in apropierea unui supermarket este cuprins de flacari, existand…

- In aceasta dimineața, pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Naruja, au intervenit pentru stingerea unui incendiu, in satul Podul Narujei, comuna Naruja. In urma incendiului, produs din cauza unui coș de fum deteriorat, a ars acoperișul locuinței pe o suprafața de aproximativ 50 mp. La intervenție…

- In perioada 11-17 octombrie a.c., polițiștii rutieri din Vrancea, sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, au desfașurat activitați pentru reducerea accidentelor rutiere produse in special din cauza nerespectarii normelor rutiere de catre…

- In perioada 16-22 septembrie a.c., la nivel european, se desfașoara operațiunea „Focus on the road”, inscrisa in Programul Operațiunilor Europene 2021 al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa (ROADPOL), al carei obiectiv principal este reprezentat de combaterea abaterilor la regimul rutier de natura…