Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost ranit sambata seara, intr-un accident rutier produs in localitatea Gagești, comuna Bolotești. Potrivit unui comunicat al Serviciului de Ambulanța Județean Vrancea, un autoturism a intrat intr-un cap de pod, in urma impactului șoferul fiind ranit și incarcerat. „La ora 22.32, Serviciul…

- Trei echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea au intervenit in urma cu puțin timp in localitatea Gagești, comuna Bolotești, cu modulul SMURD, format din 1 autospeciala de descarcerare, 1 ambulanța SMURD și 1 autospeciala de stingere, la un…

- Un barbat a fost ranit in urma unui accident care a avut loc astazi, in jurul orei 17.20, intre un tir și un autoturism, pe centura Focșaniului. Conform reprezentanților Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea, „la solicitare s-au deplasat un echipaj SAJ de urgența tip B 2 cu asistent și un…

- Astazi, 23 aprilie 2023, la ora 10:44, Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea a primit o solicitare pentru un barbat inconștient, aflat in interiorul unui autoturism, langa o stupina pe un camp, intre localitațile Bolotești și Ivancești. La solicitare s-a deplasat un echipaj SAJ de urgența tip…

- Astazi, 23 aprilie 2023, la ora 10:44, Serviciul de Ambulanța Județean Vrancea a primit o solicitare pentru un barbat inconștient, aflat in interiorul unui autoturism, langa o stupina pe un camp intre localitațile Bolotești și Ivancești. La solicitare s-a deplasat un echipaj SAJ de urgența tip B 2 cu…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in localitatea Slobozia Cioraști. Din primele informații, se pare ca au fost implicate doua autoturisme, o persoana fiind ranita. ,,La ora 18:18, SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un accident rutier in localitatea Slobozia Cioraști, zona manastirii.…

- Un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea a fost solicitat sa intervina de urgența in localitatea Biceștii de Sus, dupa ce un barbat a cazut de pe ATV și s-a ranit. ,,Astazi, in jurul orei 13:00, SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un barbat de 62 ani cu traumatism produs prin…

- Un barbat in varsta de 58 de ani a ajuns in stare grava la Spitalul Județean de Urgența ,,Sfantul Pantelimon” Focșani dupa ce a cazut de la inalțime. Potrivit reprezentanților Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea, starea victimei este grava. ,,Astazi, in jurul orei 11:30, SAJ Vrancea a primit…