ULTIMA ORĂ! FOTO! Jandarmii vrânceni se mută în fostul sediu Romtelecom In curand, jandarmii vranceni se vor muta intr-un nou sediu. Cladirea in care va funcționa Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Vrancea va fi fostul sediu Romtelecom situat pe strada Mare a Unirii, din zona Piața Moldovei. Inca nu se cunosc detalii legate despre motivul pentru care IJJ Vrancea nu va mai avea sediul pe str. […] Articolul ULTIMA ORA! FOTO! Jandarmii vranceni se muta in fostul sediu Romtelecom apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

