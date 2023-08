Stiri pe aceeasi tema

- Politistii vranceni continua activitatile informativ-preventive in randul conducatorilor auto Astfel, polițiști rutieri și cei din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat pe parcursul ultimei saptamani pe Drumul Național 2 E 85 activitati de informare si constientizare…

- Un tanar de 17 ani a ajuns de urgența, la Spitalul Județean ,,Sfantul Pantelimon” Focșani, dupa ce a fost lovit de o mașina. Potrivit polițiștilor vranceni, accidentul s-a produs astazi pe centura Focșaniului. ,,Conform primelor date, un autoturism care circula pe direcția Buzau- Bacau a acroșat un…

- Noua percheziții domiciliare și doua mandate de aducere au fost puse in executare, in județele Vrancea și Bacau, intr-un dosar penal de evaziune fiscala in forma continuata. Potrivit stiripesurse.ro, un barbat și o femeie sunt cercetați de polițiștii din Capitala pentru evaziune fiscala in forma continuata…

- *CONTINUA ACȚIUNILE IN SISTEM INTEGRAT, PENTRU SIGURANȚA CETAȚENILOR* In data de 22 iulie a.c., in intervalul orar 18:00 – 24:00, polițiștii vranceni au continuat sa actioneze in sistem integrat, in mediul rural, pe raza localitaților Suraia și Vulturu, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale…

- Ieri, in jurul orei 14.50, polițiștii Serviciului Rutier au oprit un autovehicul care circula pe Drumul Național 2 E 85, in localitatea Bizighești, pe direcția Bacau catre Focșani. Polițiștii au stabilit faptul ca barbatul care se afla la volan, in varsta de 37 de ani, din comuna Sascut, județul Bacau,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, astazi, 08 iulie, incepand cu ora 22.00, se vor efectua trei transporturi agabaritice pe traseul Agigea Port – Drajna – Slobozia – Urziceni – Buzau – Focșani – Bacau – Roman – Targu Frumos – Ruginoasa. Transporturile sunt…

- Acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite in domeniul silvic. Aproximativ 5 kg de trufe au fost confiscate de polițiști la Homocea In perioada 09-11 iunie a.c., polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Adjud au acționat pentru prevenirea delictelor silvice, transportul, comercializarea și…