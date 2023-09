ULTIMA ORĂ! FOTO! Cinci RĂNIȚI în incendiul de la Călimănești Cinci persoane sunt ranite in urma incendiului de la magistrala de gaz din Calimanești, a anunțat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea: „In urma evenimentului, pana in prezent au rezultat cinci victime ranite. Victimele sunt angajați care executau lucrari la autostrada. In acest moment, la fața locului intervin șase autospeciale de stingere cu apa și spuma, doua […] Articolul ULTIMA ORA! FOTO! Cinci RANIȚI in incendiul de la Calimanești apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

