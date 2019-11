ULTIMA ORĂ! FOTO! Accident pe șoseaua de centură DN2 E85! Trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit la un accident rutier produs pe raza municipiului Focșani, șoseaua de centura DN2 E 85. In urma impactului dintre doua autoturisme au rezultat doua victime dintre care una incarcerata. Echipajul de descarcerare a extras victima in stare conștienta. Ambele victime au fost transportate la spital […] Articolul ULTIMA ORA! FOTO! Accident pe șoseaua de centura DN2 E85! apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

