- • Cinci jucatori au ieșit pozitivi la testul Covid la a doua testare Un Comunicat publicat pe site-ul AJF Vrancea, updatat, anunța ca Victoria Gugești va juca meciurile de baraj de la Ramnicu Sarat, deși gugeștenii au cerut amanarea pentru ca au mai mulți jucatori confirmați cu Covid, in urma testelor…

- L-au incercat, marți, 21 iulie, micii jucatori de la Covaci Junior și CSM Focșani și au fost mulțumiți La Varnița – pentru cine nu știe, e mai la vale de Racoasa, satul de reședința al comunei cu același nume – gospodarii, inainte de toate, primarul Vladimir Paun și viceprimarul Ionel Vladoiu, cu forțe…

- Comitetul de Urgența al Federației Romane de Fotbal a aprobat, in ședința din 14 iulie, un set de masuri care se refera și la ”masurile ce trebuie respectate pe durata desfașurarii competițiilor de fotbal amator aferente sezonului 2019/2020”, categorie competiționala nefinalizata in Vrancea. Și in care…

- Echipa se va pregati pe Milcovul pana la 22 iulie dupa care va pleca in cantonament la Govora; sambata, 18 iulie, va fi amicalul cu Victoria Gugești Echipa de fotbal seniori a CSM Focșani 2007 se afla de o saptamana in pregatire la Stadionul Milcovul pentru sezonul 2020-2021 al campionatului Ligii a…

- * Șase copii cu mingea sau bucuria jocului Mișa Alexandru, Mihaița, in carnetul de antrenor, are o grupa de copii la clubul de fotbal Progresul Focșani. Mai sunt doar șase. Incearca sa-și mareasca grupa, daca tot lucreaza cu șase, poate lucra și cu mai mulți. Pentru ca unii dintre cei care vin sa-i…

- UEFA a prelungit pana la 1 iunie termenul acordat asociatiilor nationale pentru comunicarea planului de reluare a competitiilor, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. „Federatia Romana de Fotbal s-a adresat saptamana trecuta forului continental pentru prelungirea termenelor…