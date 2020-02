Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a fost adusa sambata dimineata la sediul central al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Ea este audiata, la ora transmiterii acestei stiri, intr-un dosar ce vizeaza achizitii publice. Sorina Pintea a fost dusa la sediul central al DNA, in Bucuresti, informeaza…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Olt efectueaza, miercuri, 28 de perchezitii, in 16 judete si in Capitala, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala si spalare de bani. "Din cercetari a reiesit faptul ca, in perioada 2013 - 2016, o societate comerciala…

- Ca raspuns la solicitarile formulate de reprezentanti ai mass media, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele: Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice, din cadrul I.P.J Mehedinti fac duminica dimineata 21 de perchezitii in judetele Mehedinti, Hunedoara, Timis, Prahova si in Capitala. Sunt vizate persoane care ar fi produs un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infractiuni de evaziune fiscala…

- Politistii efectueaza 21 de perchezitii, in patru judete si in Capitala, fiind vizate persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infractiuni de evaziune fiscala in domeniul reciclarii deseurilor, scrie Agerpres.

- Perchezitii la domiciliul unui moldovean, cercetat penal pentru organizarea migrației ilegale. In cadrul descinedrilor, in apartamentul barbatului din Capitala s-au depistat și ridicat muniții, fara drept de posesie, telefoane mobile și un carnet cu notificari.

- In aceasta dimineata, politistii din Brasov efectueaza 55 de perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in 5 judete, intr un dosar penal de contrabanda cu produse accizabile. La data de 17 decembrie 2019, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul…

- Procurorii din Germania au efectuat marti perchezitii la sediul central din Wolfsburg al Volkswagen, in cadrul celei mai recente investigatii legate de manipularea emisiilor (Dieselgate), transmite Reuters, potrivit...