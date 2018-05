Stiri pe aceeasi tema

- Fostul spion rus Serghei Skripal, otravit cu un agent neurotoxic, a fost externat din spitalul din Salisbury (sud-vestul Angliei) unde era ingrijit din 4 martie, a anunțat vineri serviciul public de sanatate NHS England, citat de AFP, potrivit hotnews.ro.

- Otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in Salisbury (sud-vestul Angliei) va afecta cooperarea dintre Marea Britanie si Rusia in vederea asigurarii securitatii pentru Campionatul Mondial de Fotbal din luna iunie din Rusia, a declarat vineri ministrul adjunct

- Echipa unui post de televiziune din Rusia a fost data afara din spitalul in care se afla in continuare internat fostul agent dublu Serghei Skripal, in Salisbury (Anglia), dupa ce a incercat sa arunce semne de indoiala asupra acestui caz de otravire comis cu un puternic agent neurotoxic de proveniența…

- Starea de sanatate a Iuliei Skripal, otravita la Salisbury (sud-vestul Angliei) pe 4 martie in acelasi timp cu tatal ei, fostul spion rus Serghei Skripal, 'se amelioreaza rapid', a anuntat joi spitalul in care cei doi sunt ingrijiti, relateaza AFP. 'Starea Iuliei Skripal se amelioreaza rapid.…

- Franta a declarat miercuri ca doreste dovezi solide in legatura cu implicarea Rusiei in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei) inainte de a lua orice masura in semn de solidaritate cu guvernul britanic, relateaza Reuters.

- Marea Britanie va expulza un numar semnificativ de diplomati rusi ca parte a raspunsului sau la otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), informeaza miercuri Sk...

- Ministrul de interne britanic Amber Rudd a vizitat vineri locul in care un fost agent rus a fost gasit inconstient pe o banca in fata unui centru comercial din Salisbury (sudul Angliei) dupa ce a fost otravit cu o substanta neurotoxica, relateaza Reuters. Fostul agent dublu rus Serghei…

- Moscova a denuntat miercuri acuzatiile ''fara temei'' la adresa sa dupa presupusa otravire a unui spion rus in Marea Britanie, acuzatii ce vizeaza, in opinia sa, ''sa stimuleze campania antiruseasca'', relateaza AFP. Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa…