Stiri pe aceeasi tema

- La 14 februarie 2022, Procuratura Anticorupție a expediat in instanța de judecata cauza penala de invinuire a unui ex-director al Serviciului de Protecție și Paza de Stat, Iaroslav Martin, pentru savirșirea infracțiunii de depașire a atribuțiilor de serviciu (art.328 alin.(3) lit.b) din Codul penal),…

- Procuratura Anticorupție a expediat in instanța de judecata cauza penala de invinuire a unui ex-director al Serviciului de Protecție și Paza de Stat, pentru depașirea atribuțiilor de serviciu.

- Procuratura Anticorupție a expediat, astazi, in instanța de judecata cauza penala de invinuire a ex-directorului Serviciului de Protecție și Paza de Stat Iaroslav Martin, pentru savarșirea infracțiunii de depașire a atribuțiilor de serviciu (art.328 alin.(3) lit.b) din Codul penal). Acesta a fost revocat…

- In ziua de 10 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, in care s-au desfașurat cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de evaziune fiscala…

- Procurorii anticorupție anunța ca au terminat urmarirea penala în cauza penala privind învinuirea procurorului-șef suspendat al Oficiului Ciocana municipiul Chișinau, Igor Popa, caruia i se imputa savârșirea a cinci capete de acuzare de fals în declarația de avere, transmite…

- Fostul șef al Serviciului de Protecție și Paza de Stat (SPPS) Iaroslav Martin a fost pus sub invinuire intr-un dosar privind depașirea atribuțiilor de serviciu. Decizia a fost luata de procurorii anticorupție la 23 decembrie 2021, relateaza Noi.md cu referire la agora.md. "Fostul șef al SPPS a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretele privind inaintarea in grad a 44 de reprezentanti ai Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului de Paza si Protectie si ai Serviciului de Informatii Externe, informeaza Administratia…

- ​Plafonarea prețurilor RCA, ceruta într-un proiect de lege depus recent de mai mulți deputați PNL și UDMR, risca sa atraga o noua procedura de infringement împotriva României pentru nereguli în piața RCA, iar informațiile de la care pleaca argumentarea proiectului de lege sunt…